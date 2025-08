Traffico intenso in autostrade italiane: aggiornamenti e disagi

Mercoledì 6 agosto 2025, il traffico sulle autostrade italiane si presenta particolarmente intenso, causando disagi e code significative in vari punti del paese. Le autorità segnalano situazioni di congestione su diverse tratte, principalmente dovute a incidenti e lavori in corso.

Sull’A1, che collega Milano a Napoli, si registrano code tra il Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e il Bivio A1-Variante in direzione Milano, estendendosi per 13,4 km. Tra Firenze sud e Incisa-Reggello, ci sono rallentamenti in direzione Napoli per traffico intenso, con una coda di 6 km. Anche il tratto tra Melegnano e il Bivio A1/Tangenziale Ovest MI è congestionato per la stessa ragione.

Sull’A22, da Brennero a Modena, si segnala una coda di 6 km tra Affi e Ala Avio a causa di un incidente. Altri rallentamenti sono stati notati sull’A56 Tangenziale di Napoli, dove il traffico è rallentato nell’area di Capodimonte.

Sull’A4, da Torino a Trieste, i lavori in corso provocano code di 2 km tra Bivio A4/Raccordo Tangenziale Est MI e Milano Est in direzione Torino. Sull’A12 Genova-Roma, si registrano code per lavori tra Recco e Genova Nervi e tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

Ancora problematiche si riscontrano sull’A10 Genova-Ventimiglia e sull’A9, dove ci sono code e rallentamenti per problemi vari. Infine, il Traforo del Monte Bianco segnala attese di un’ora in direzione Courmayeur e di 30 minuti verso Chamonix.

Le condizioni di viaggio restano difficili su molte tratte, e si consiglia di pianificare percorsi alternativi dove possibile.