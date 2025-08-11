36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Traffico intenso in autostrada: aggiornamenti e disagi oggi

Da StraNotizie
Lunedì 11 agosto 2025, le autostrade italiane sono caratterizzate da traffico intenso e vari disagi. Diverse tratte presentano code significative e incidenti che influiscono sul fluido scorrimento dei veicoli.

Sulla A22, si registrano ben 4 chilometri di coda tra Carpi e il bivio con la A1, a causa dell’alto volume di traffico. Nella stessa giornata, sull’A26, è segnalato un incidente che ha causato una fila di 1 chilometro tra il bivio con la diramazione A7 Milano-Genova e Ovada, in direzione Genova Voltri.

Anche sulla A14, il traffico è rallentato con code a tratti tra il bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Imola e diversi fumi, segnalati tra Canosa e Andria, dove si è sviluppato un incendio. Sulla A13, si registra una coda tra Bologna Interporto e il bivio A13/A14 per traffico intenso in direzione Bologna.

Sulla A30, una coda di un chilometro è segnalata tra Mercato San Severino e il bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino, sempre per traffico intenso. Sulla A1, il traffico è rallentato tra Caianello e Capua, e tra Modena sud e il bivio con la A14 si segnalano code a tratti.

Infine, sulla A10, il traffico è rallentato tra Genova Pegli e il bivio con la A7, mentre sulla A7 l’uscita a Busalla è chiusa per lavori, con deviazione consigliata a Ronco Scrivia. Fonti ufficiali avvertono gli automobilisti di prestare attenzione e pianificare i viaggi.

