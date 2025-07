Traffico intenso e incidenti sulle autostrade italiane oggi

Il 22 luglio 2025, le autostrade italiane mostrano una situazione complessa, caratterizzata da code e rallentamenti in diverse tratte a causa di incidenti e traffico intenso. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a considerare percorsi alternativi.

Sull’A1 Milano-Napoli, sono segnalate diverse criticità. Una coda di un chilometro si è formata tra il Bivio A1-Variante e Badia, con rallentamenti in direzione Firenze. Tra Fabro e Chiusi si registra un ingorgo di 5 chilometri per il ripristino di un incidente, suggerendo l’uscita di Fabro per chi proviene da Roma. Code di 3 chilometri sono presenti tra Ceprano e Pontecorvo, mentre a tratti, da Firenze Impruneta al Bivio A1-Variante, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Tra Verona Nord e Ala Avio, una coda di 8 chilometri rallenta il traffico verso Brennero. Inoltre, la zona di Rioveggio è chiusa per lavori fino alle 17:00, con deviazioni consigliate.

Sull’A4 Torino-Trieste, si segnala una coda tra Seriate e Grumello a causa di materiali dispersi, mentre sulle altre strade, come l’A10 Genova-Ventimiglia, un veicolo in avaria crea una coda di un chilometro. L’A11 Firenze-Pisa Nord è caratterizzata da traffico rallentato tra Montecatini Terme e Prato Ovest.

Infine, l’A14 Bologna-Taranto ha registrato forti venti tra Lanciano e Poggio Imperiale, causando disagi, e similari condizioni si segnalano tra Senigallia e Civitanova Marche. Rallentamenti anche sull’A22 Brennero-Modena e sull’A24 Roma-Teramo, mentre pioggia e vento forte interessano l’A23 Palmanova-Tarvisio e l’A27 Venezia-Belluno.