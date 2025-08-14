Traffico intenso e incidenti in viaggio il 14 agosto 2025

Oggi, 14 agosto 2025, le autostrade italiane sono particolarmente congestionate, con numerosi incidenti e traffico intenso segnalati su diverse tratte. Di seguito, i dettagli aggiornati della situazione viaria.

Sull’A30 Caserta-Salerno, si segnala la presenza di fumo tra Sarno e Nocera Pagani a causa di un incendio. Sull’A1 Milano-Napoli, c’è una coda di 2 km tra Bivio A1 Diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio per un veicolo in avaria, mentre il traffico è rallentato anche tra Firenze Scandicci e Incisa-Reggello per lo stesso motivo. Inoltre, l’area di servizio Teano est è chiusa per lavori.

Sull’A23 Palmanova-Tarvisio, una coda di 2 km si registra tra Pontebba e Ugovizza dovuta a traffico congestionato.

Sull’A16 Napoli-Canosa, sono segnalati forti venti tra Candela e il Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.

Sull’A22 Brennero-Modena, il traffico è rallentato tra Egna Ora e Affi per traffico intenso, con situazioni simili anche in senso opposto.

Al Traforo del Monte Bianco, si è registrata una coda in Piazzale Italiano verso Chamonix con un’attesa di circa 15 minuti.

Inoltre, sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce c’è una coda di 1 km tra Nodo A26/A4 Torino-Trieste e Vercelli est per un incidente.

La situazione sulle strade è complicata anche a causa di avverse condizioni meteorologiche, come pioggia su vari tratti e vento forte su alcune autostrade, inclusa l’A9 Lainate-Como Chiasso, dove si segnalano ritardi per l’attraversamento della dogana svizzera.

Si consiglia a chi viaggia di prestare attenzione e di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale.