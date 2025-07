Traffico intenso e incidenti: autostrade italiane bloccate

Il 20 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane si presenta particolarmente critico, con numerose code e rallentamenti causati da incidenti e un afflusso intenso di veicoli. Le autostrade più colpite includono A30, A10, A14, A4, A23, A22, A8, A1 e A26.

Sull’A30 Caserta-Salerno, un ingorgo di due chilometri si è formato tra Mercato San Severino e il bivio per il Raccordo Salerno-Avellino a causa di traffico intenso. Anche l’A10 Genova-Ventimiglia registra disagi: segnalata una coda di un chilometro tra il bivio A10/A26 e Arenzano, oltre a rallentamenti a tratti tra il bivio per la complanare di Savona e il bivio A10/A26. Diverse ore di traffico intenso sono state registrate alla barriera di Como Grandate e lungo il tratto di attraversamento per la dogana svizzera.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state segnalate code a tratti tra il bivio A14/A13 e Forlì, con ulteriori rallentamenti in entrata a Foggia. Sulla A4 Torino-Trieste, anche un incidente tra Palazzolo e Rovato ha causato ritardi, mentre il traffico rimane congestionato alla barriera di Milano Est.

Sull’A23 Palmanova-Tarvisio, un ingorgo di un chilometro è stato segnalato tra Pontebba e Ugovizza. La A22 Brennero-Modena ha registrato una coda di due chilometri tra Carpi e il bivio per la A1. Situazioni di traffico intenso sono state evidenziate anche lungo l’A8 Milano-Varese, dove un incidente ha costretto alla chiusura di un tratto.

Infine, sull’A1 Milano-Napoli, un veicolo in fiamme ha causato una coda di tre chilometri tra San Vittore e Caianello, unitamente a code a tratti in tutta l’area. Sull’A26 Ge-Voltri-Gravellona Toce, si segnalano congestioni tra il bivio A26/A10 e Masone.