Traffico intenso e disagi sulle autostrade italiane oggi

Nella giornata del 28 luglio 2025, il traffico sulle principali autostrade italiane mostra un’intensificazione significativa, complicata da condizioni meteo avverse e cantieri in corso. Di seguito, un riepilogo delle principali criticità riscontrate nel traffico autostradale.

Sulla A1 Milano-Napoli si segnalano rallentamenti e code in vari tratti. In particolare, tra il Nodo A1/Acerra-Afragola e il Bivio A1/A16 Napoli-Canosa, il traffico è rallentato. Un incidente ha causato code anche tra Modena sud e Modena Nord in direzione Milano, mentre rallentamenti si registrano a Firenze Scandicci verso Napoli.

Sulla A14 Bologna-Taranto, si osservano code intermittenti tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio, così come tra Forlì e Bologna San Lazzaro. Anche la A11 Firenze-Pisa Nord mostra rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio A11/A1 Milano-Napoli.

Sulla A7 Milano-Genova, il traffico è intenso con code tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia. La situazione è ulteriormente complicata dalle condizioni meteo, con piogge segnalate in diverse località, tra cui Bari e Modugno.

Chiusure di aree di servizio sono state riportate, in particolare a Pescara Nord per allagamenti. Sulla A22 Brennero-Modena, invece, è stata registrata una coda significativa di sei chilometri tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso.

Infine, la situazione sulla A56 Tangenziale di Napoli risulta congestionata tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta, sempre a causa di traffico intenso. Le raccomandazioni per chi si trova a viaggiare in queste aree includono prudenza e monitoraggio delle condizioni di viabilità.