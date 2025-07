Traffico intense sulle autostrade italiane: aggiornamenti oggi

Il 14 luglio 2025, le autostrade italiane stanno affrontando problemi di traffico significativi. Diverse tratte sono interessate da code e rallentamenti, con i maggiori disagi sulla A14 e la A1.

Sulla A14, la situazione è complessa: alle 13:59 si registrano code tra il bivio per la A1 di Casalecchio e Imola, estendendosi per circa 41 km in direzione Taranto. Alle 13:20, l’uscita di Bologna Casalecchio mostra un traffico critico in entrambe le direzioni. Un incendio verificatosi tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est alle 13:08 ha causato la presenza di fumi, rendendo necessaria la sorveglianza delle autorità. Fino alle 12:15, forti venti tra San Severo e il bivio per Napoli-Canosa hanno ulteriormente complicato la situazione, con code segnalate anche più a nord.

Sulla A1, alle 13:45, si osserva traffico rallentato tra il bivio per la variante e Badia, con code che arrivano a 17 km in direzione Firenze. Altre zone problematiche sono quelle tra Incisa-Reggello e Firenze sud, dove si registrano rallentamenti di 4 km. Anche tra Calenzano e il bivio per la variante, il traffico è rallentato su 11 km.

Anche sulla A56, la tangenziale di Napoli, ci sono code in uscita a Doganella a causa dell’intenso traffico. Ulteriori congestioni sono segnalate sulla A23 tra Tarvisio Nord e Ugovizza e sulla A22 tra Carpi e il bivio per la A1, dove le code raggiungono i 4 km.

Queste informazioni sono frutto dei monitoraggi effettuati da Autostrade per l’Italia.