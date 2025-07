Traffico inauri sulle autostrade italiane: rallentamenti e code

Oggi, 17 luglio 2025, le autostrade italiane presentano una situazione di forte congestione e rallentamenti a causa di incidenti e traffico intenso, aggravati da condizioni meteorologiche avverse. Tra le tratte più colpite si segnalano l’A1, l’A4 e l’A14.

Sull’A1 Milano-Napoli, le code si registrano tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente, con un’estensione di 2 km in direzione Milano. Rallentamenti anche tra Anagni e Ferentino per traffico intenso, e una lunga coda di 5 km è rilevata tra il Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campegine. Si raccomanda un’uscita a Parma Ovest in direzione Bologna. Più a sud, traffico intenso compromette il tratto tra Arezzo e Valdarno, con code di 6 km.

Condizioni di pioggia interessano diverse aree, tra cui Pontecorvo e Cassino, dove si segnala una difficoltà nel flusso veicolare. Al contempo, sull’A4 Torino-Trieste, si registrano code di 8.4 km fra Corsano e Milano est. Rallentamenti dovuti a lavori in corso sono segnalati tra Corsano e Nodo di Pero.

Sull’A14 Bologna-Taranto, si segnalano code di 45.3 km tra Bologna Borgo Panigale e Imola a causa di traffico intenso. Situazioni di pioggia sono anche riportate tra Avellino est e Vallata sull’A16. In relazione all’A24 Roma-Teramo, è presente una coda di 2.4 km.

Infine, sulla Tangenziale di Napoli, ci sono code di 0.5 km tra Capodichino e Corso Malta. La situazione generale è monitorata da Autostrade per l’Italia, che invita alla prudenza per i viaggiatori.