Traffico in tilt sulle autostrade italiane: incidenti e meteo avverso

Il 7 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane è gravemente compromesso da vari incidenti e condizioni meteorologiche avverse. Soprattutto sulla A01 Milano-Napoli, si registrano chiusure e blocchi significativi, mentre l’A14 Bologna-Taranto è interessata da incendi e traffico rallentato.

In particolare, sull’A01, l’ingresso di Lodi è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare l’uscita di Vizzolo Predabissi per chi viaggia verso Milano e Piacenza Sud per chi si dirige verso Bologna. Anche le aree di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano presentano chiusure simili. Code di 3 km si registrano tra Casalpusterlengo e Lodi, mentre il traffico è bloccato tra queste due località in entrambe le direzioni.

Sul fronte della A14, si segnalano incendi tra Termoli e Poggio Imperiale, creando situazioni di fumo visibile in entrambe le direzioni. Inoltre, un veicolo in avaria ha generato una coda di 6 km tra Firenze sud e Valdarno. Le aree di servizio lungo queste tratte sono parzialmente danneggiate, con alcune sprovviste di GPL e altre chiuse per lavori o guasti.

In aggiunta, le condizioni meteo avverse, caratterizzate da pioggia e vento forte, colpiscono anche altre autostrade italiane, tra cui la A26, la A12 e la A27, rendendo la circolazione complessivamente complessa e pericolosa. La situazione richiede cautela da parte degli automobilisti e attenzione alle indicazioni fornite dai servizi di viabilità.