Traffico in tilt sulle autostrade italiane il 10 luglio 2025

Il 10 luglio 2025 ha visto gravi disagi sulle autostrade italiane, segnate da lunghe code, incendi e condizioni di traffico critico. Le tratte maggiormente interessate comprendono l’A1, l’A14 e l’A25, affrontando diverse problematiche come chiusure di uscite e condizioni meteorologiche avverse.

Sull’A1 Milano-Napoli, dalle 19:49, si registrava una coda di 4 km tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano a causa di urgenti lavori di ripristino della pavimentazione. Sempre a tale ora, si segnalava una chiusura dell’uscita di Fabro, con traffico rallentato anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per lavori in corso. In serata, un incidente ha arrecato un’ulteriore coda di 1 km tra Civitavecchia sud e Santa Severa.

Per quanto riguarda l’A14 Bologna-Taranto, l’uscita di Acquaviva Delle Fonti era chiusa per incendi. La tratta tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio ed Imola è stata interessata da code a causa dell’intenso traffico. Fumi visibili si sono registrati tra San Severo e Foggia, sempre a causa di incendi.

Situazione simile sull’A25 Torano-Pescara, dove si segnalano forti venti tra Aielli-Celano e Pratola Peligna-Sulmona. Infine, sull’A24 Roma-Teramo, si sono verificate code tra Via Fiorentini e Inizio Complanare, causate da un notevole traffico intenso.

Le segnalazioni giungono da Autostrade per l’Italia, fonte ufficiale per gli aggiornamenti sulla viabilità.