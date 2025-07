Traffico in tempo reale: aggiornamenti autostrade 29 luglio 2025

Martedì 29 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta notevoli criticità, tra cui code, rallentamenti e disagi causati da incidenti, lavori in corso e condizioni meteorologiche avverse. Di seguito, i dettagli delle principali tratte autostradali.

Sulla A4 Torino-Trieste, all’ora 13:55, è segnalata una coda tra Monza e Bivio A4/A58 in direzione Trieste, estendendosi dal chilometro 147,5 al chilometro 143,0 a causa di un veicolo in avaria. Traffico intenso causa code anche tra Milano est e Cormano in direzione Torino, dal chilometro 129,9 al 138,3.

Sulla A1 Milano-Napoli, ci sono rallentamenti tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano, con un impatto tra i chilometri 267,0 e 278,1.

Gravi disagi sono segnalati sulla A30 Caserta-Salerno, dove un incendio tra Palma Campania e Sarno sta causando fumo sulla carreggiata in entrambe le direzioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, si registrano code significative nel tratto tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A14 e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1, sempre per traffico intenso.

Il Traforo del Monte Bianco ha coda significativa verso Courmayeur, con un tempo di attesa previsto di un’ora e 15 minuti. Vento forte è riportato su diversi tratti, tra cui la A12 Genova-Roma e la A16 Napoli-Canosa.

Infine, sulla A24 Roma-Teramo, insistono piogge che potrebbero influenzare ulteriormente la viabilità. Diverse aree di servizio segnalano chiusure, inclusa la chiusura del Camper Service presso l’area di servizio Castel Bentivoglio est sulla A13 Bologna-Padova.