Traffico in Italia: situazioni critiche per il 30 luglio 2025

Nella giornata di mercoledì 30 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane si presenta congestionato a causa di incidenti, lavori in corso e maltempo. Le code e i rallentamenti riguardano diversi tratti delle principali vie di comunicazione del paese.

Sull’A1 Milano-Napoli si registrano diversi disagi, con una coda di un chilometro tra Terre di Canossa e Reggio Emilia a causa di un incidente. Anche tra Firenze Nord e Firenze Scandicci si osservano rallentamenti per traffico intenso, che si estende per quattro chilometri. Le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia tra Frosinone e Caianello e tra Anagni e Ceprano, aggravano la situazione, rendendo il tratto interessato di 67,8 e 29,4 chilometri rispettivamente più problematico.

Nella regione Lazio, sull’A24 Roma-Teramo, si segnalano due chilometri di coda tra il Grande Raccordo Anulare e l’innesto per la Superstrada Teramo Mare a causa di lavori. Sulla A25 Torano-Pescara, si segnala la presenza di fumo tra Aielli-Celano e Pescina.

Anche sulla A8 Milano-Varese si registrano disagi, con code a tratti tra Lainate-Arese e Busto Arsizio. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, si osservano rallentamenti tra Genova Pegli e il bivio per Milano-Genova.

Inoltre, il Traforo del Monte Bianco presenta code significative, con attese fino a un’ora e 45 minuti in direzione Chamonix. La situazione è ulteriormente complicata su diverse arterie, con lavori in corso e maltempo, che influenzano negativamente il transito in diverse regioni italiane.