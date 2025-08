Traffico in Italia il 4 agosto 2025: incidenti e code da evitare

Lunedì 4 agosto 2025, il traffico sulle autostrade italiane sperimenta notevoli difficoltà dovute a una combinazione di incidenti, lavori in corso e condizioni meteorologiche sfavorevoli. Le principali arterie autostradali sono particolarmente congestionate, creando disagi per gli automobilisti in viaggio.

Sulla A1 Milano-Napoli, si registra una coda di 7 chilometri tra Incisa-Reggello e Valdarno a causa di un tratto chiuso. Anche sulla stessa autostrada, si segnalano ulteriori rallentamenti, con code di 5 km tra Arezzo e Valdarno per un incidente e di 3 km nei pressi di Monte San Savino. Traffico intenso è presente anche in direzione Firenze, in particolare tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta.

Nella A12 Genova-Roma, un chilometro di coda è visibile tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo, mentre forti venti interessano il tratto tra Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino e Santa Severa. Sulla A16 Napoli-Canosa, le difficoltà sono amplificate da un incidente che ha generato una coda di 4 km tra Lacedonia e Grottaminarda, con pioggia segnalata tra Avellino Ovest e Candela.

Inoltre, sulla A4 Torino-Trieste, ci sono code tra Monza e Milano est a causa di lavori stradali. Nella A22 Brennero-Modena e A10 Genova-Ventimiglia, il traffico risulta rallentato per congestione. In particolare, sulla A5 che collega Torino ad Aosta, i rallentamenti sono dovuti al traffico in uscita verso Monte Bianco.

Il traffico rimarrà un tema centrale nella giornata odierna, alimentato anche dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle opere in corso.