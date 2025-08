Traffico in Italia: disagi e code sulle autostrade oggi

Oggi, 1 agosto 2025, le autostrade in Italia presentano diverse problematiche, tra cui traffico intenso e maltempo. Rallentamenti significativi si segnalano in vari tratti, influenzati da fenomeni atmosferici e da disservizi.

Al Traforo del Monte Bianco, è in corso una coda verso Courmayeur con un’attesa prevista di 30 minuti. Sulla A4 Torino-Trieste, tra il Nodo di Pero e il bivio A4/A58, si registrano piogge intense che interessano entrambe le direzioni.

Nella tratta A1 Milano-Napoli, l’area di servizio San Pietro sulla tangenziale ha chiuso i servizi di ristorazione e igienici, creando disagi ai viaggiatori. Inoltre, la zona di servizio Montepulciano ovest è senza camper service, mentre l’area di servizio Fabro est non dispone di benzina a causa di un guasto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è attualmente presente un incendio tra Acquaviva Delle Fonti e Bari sud, mentre tra Senigallia e Loreto la pioggia rallenta il traffico. Anche nell’area di servizio Sangro ovest non è disponibile il servizio di ricarica elettrica.

Sulla A27 Venezia-Belluno, si registrano piogge tra Conegliano-Portogruaro e Belluno. In direzione Salerno, sulla A30, è presente una coda in uscita alla barriera di Salerno a causa del traffico intenso. Infine, sulla A23 Palmanova-Tarvisio, è segnalata una coda in uscita alla barriera di Ugovizza.

Le autorità stradali invitano alla prudenza e a pianificare viaggi con attenzione.