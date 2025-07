Traffico in Italia: code e incendi sulle autostrade oggi

Il 15 luglio 2025, le autostrade italiane stanno affrontando situazioni critiche a causa di incidenti e incendi che hanno generato code significative. Gli utenti della strada sono invitati a prestare particolare attenzione e a pianificare con cautela i loro spostamenti.

Sulla A1 Milano-Napoli, l’entrata di Torrenova è chiusa al traffico fino alle 16:00. Alle ore 14:55, è stata registrata una coda di 3 chilometri tra Bivio A1/Racc. A14 Casalecchio e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto a causa di un incidente, mentre un incendio ha avuto luogo tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Diversi rallentamenti sono segnalati anche tra Valdarno e Arezzo a causa di un veicolo in avaria, e tra Firenzuola e Badia per ulteriori incidenti; in quest’ultimo tratto, il traffico risulta completamente bloccato.

Per quanto riguarda la A14 Bologna-Taranto, è attualmente chiusa una coda di 6 chilometri tra i bivii A14/Racc. A1 Casalecchio e A14/A1 Milano-Napoli, sempre a causa di un incidente. Forti venti stanno influenzando le condizioni di guida in più sezioni dell’autostrada, in particolare tra Cattolica e Poggio Imperiale e tra Trani e Gioia del Colle.

Sulla A7 Milano-Genova è stata segnalata una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per un veicolo in avaria. Inoltre, sulla A22 Brennero-Modena, il traffico è rallentato tra Trento Sud e Affi a causa del intenso afflusso di veicoli.

Infine, altre tratte come la A56 Tangenziale di Napoli e la A24 Roma-Teramo stanno riscontrando traffico intenso, mentre sulla A13 Bologna-Padova l’area di servizio Po est è sprovvista di GPL. Gli automobilisti sono avvisati di prestare attenzione e di verificare la situazione del traffico prima di mettersi in viaggio.