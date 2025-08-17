Traffico in Italia: code e disagi sulle autostrade oggi

Oggi si registrano forti disagi sulle autostrade italiane, con traffico intenso, code e alcuni problemi legati a incidenti e condizioni meteorologiche avverse. Tra i principali eventi, si nota una coda di 2 km sull’A22 tra Egna Ora e Bolzano sud, causata da un incidente. Inoltre, si segnalano code a tratti per traffico intenso sull’A14 tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro.

Sull’A23, tra Palmanova e Tarvisio, si registrano venti forti tra Gemona Osoppo e Carnia, che interessano un tratto di circa 15 km. Sul tratto dell’A14 Bologna-Taranto, si evidenzia la mancanza di GPL presso l’area di servizio Vomano est in direzione di Ancona, dovuta a un guasto che sarà risolto entro la fine del mese. Code a tratti si sono formate anche tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro, in direzione Taranto, estendendosi per 33,4 km.

Sull’A22 Brennero-Modena, si conferma una coda di 2 km verso Brennero tra Egna Ora e Bolzano sud, anch’essa causata da un incidente. Un altro rallentamento si verifica tra Affi e Rovereto Nord, sempre in direzione Brennero, per traffico intenso.

Per quanto riguarda l’A1 Milano-Napoli, i rallentamenti si registrano tra Aglio e Badia in direzione Bologna, e si segnalano code a tratti anche sul Bivio A1/A22. Infine, il traffico è rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano, un tratto di 11 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia.