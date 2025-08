Traffico in Italia: bollettino aggiornato per sabato 2 agosto

La giornata di sabato 2 agosto 2025 si presenta complessa per gli automobilisti che si avventurano sulle autostrade italiane, con numerosi rallentamenti e congestioni. Diversi fattori, tra cui incidenti e condizioni meteorologiche sfavorevoli, contribuiscono a un intenso traffico su molte arterie principali.

Sull’A23, tra Pontebba e Ugovizza, si registra una lunga coda di 11 km, aggravata da traffico congestionato. Situazioni simili si osservano anche sull’A14, dove si registrano code a tratti che superano i 240 km fra Civitanova Marche e Poggio Imperiale. La tangenziale di Napoli, A56, presenta rallentamenti in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino a causa di un incidente.

Sull’A22, il traffico è intenso e rallentato tra Affi ed Egna Ora, interessando oltre 100 km, e si osserva una coda di 4 km tra Carpi e il bivio per A1 in direzione Modena. Anche sull’A5, il tratto tra Courmayeur e il Raccordo A5/SS26 è caratterizzato da forti rallentamenti.

Incidenti e condizioni meteorologiche avverse continuano a generare disagi su varie tratte. Sull’A16, si segnala un incendio tra Benevento e Grottaminarda, mentre l’A24 presenta code tra Portonaccio e il bivio per la Tangenziale Est a Roma. Non mancano anche rallentamenti sull’A1 e sull’A4, con code nella direzione di Milano.

Le aree di servizio, a causa dell’afflusso elevato di viaggiatori, risultano sovraffollate in più occasioni. Inoltre, diversi tratti autostradali sono stati colpiti da vento forte e pioggia, complicando ulteriormente la situazione. Attenzioni particolari sono raccomandate per chi si mette in viaggio, vista l’alta incidenza di disagi registrati lungo le principali vie di comunicazione.