Traffico in Autostrada: Rallentamenti e Code Oggi in Italia

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 24 luglio 2025, presenta diversi problemi, fra cui congestione e code, provocate principalmente da veicoli in avaria e incidenti. Le tratte maggiormente interessate sono l’A1, l’A9, l’A14 e l’A22, con disagi che si evidenziano in vari punti del territorio nazionale.

Sull’A1, tra Chiasso e Como Monte Olimpino, si segnala una coda dovuta a un veicolo in avaria, con un’estensione di circa 1,5 km. Rallentamenti persistono anche tra Firenzuola e Aglio, per un altro veicolo guasto, generando 4 km di traffico ridotto. Tra Calenzano e Bivio A1-Variante, il traffico è intenso, creando code fino a 10 km in direzione di Milano. Anche in direzione Napoli si registrano rallentamenti significativi tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1-Variante e tra Modena sud e Valsamoggia, estendendosi rispettivamente per 10,2 km e quasi 14 km.

Il traffico intenso si riflette anche in altre aree, come presso Pescara Nord e lungo il tratto tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto. Si segnalano inoltre incidenti, come quello fra Ala Avio e Affi, che provoca 4 km di coda in direzione Modena, e tra Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore e Carpugnino, creando anch’esso una coda di 4 km.

Sull’A9, si verifica una situazione analoga con ritardi tra Chiasso e Como Monte Olimpino per un guasto. Infine, l’A14 presenta traffico congestionato in uscita da Pescara Nord. L’andamento del traffico è monitorato costantemente, con aggiornamenti sulle condizioni stradali disponibili per gli automobilisti.