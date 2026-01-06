Traffico in autostrada a Genova

I rientri dalle lunghe festività natalizie hanno comportato code e rallentamenti sul nodo autostradale genovese nella giornata di domenica. In particolare, sono stati segnalati tre chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla sulla A7, con tempi di percorrenza più lunghi di 20 minuti rispetto al normale.

Code a tratti sono state segnalate anche sulla A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione nord.

Anche lunedì è stato previsto un bollino rosso in autostrada. Sulla A7 in direzione Serravalle dalle ore 7 alle ore 19, poi giallo fino alle 21. Sulla A10 la fascia oraria peggiore è quella compresa tra le ore 13 e le ore 19 in direzione Genova, prima e dopo il bollino è invece giallo.

Bollino rosso anche sulla A12 e sulla A26 tra le ore 13 e le ore 19 verso Genova, prima e dopo il bollino è invece giallo.