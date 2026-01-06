12.6 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Attualità

Traffico in autostrada a Genova

Da stranotizie
Traffico in autostrada a Genova

I rientri dalle lunghe festività natalizie hanno comportato code e rallentamenti sul nodo autostradale genovese nella giornata di domenica. In particolare, sono stati segnalati tre chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla sulla A7, con tempi di percorrenza più lunghi di 20 minuti rispetto al normale.

Code a tratti sono state segnalate anche sulla A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione nord.

Anche lunedì è stato previsto un bollino rosso in autostrada. Sulla A7 in direzione Serravalle dalle ore 7 alle ore 19, poi giallo fino alle 21. Sulla A10 la fascia oraria peggiore è quella compresa tra le ore 13 e le ore 19 in direzione Genova, prima e dopo il bollino è invece giallo.

Bollino rosso anche sulla A12 e sulla A26 tra le ore 13 e le ore 19 verso Genova, prima e dopo il bollino è invece giallo.

Articolo precedente
Fine dei Brainrot su Roblox
Articolo successivo
Caricatore USB C, 40W, 4 Porte, Ricarica Rapida per iPhone e Samsung
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Nuoto in Basilicata

Crisi lattiero-casearia in Italia

Pil in crescita a Benevento

Isis sotto attacco

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.