Traffico e Incidente: Paure di un Atterraggio a Ciampino

Disagi a Roma a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sulla capitale nella notte, aggravando le difficoltà già esistenti dovute a uno sciopero dei mezzi pubblici. Il maltempo ha causato incidenti stradali e avuto un forte impatto sul traffico autostradale. Molte strade sono state completamente allagate, e un volo in arrivo a Fiumicino ha dovuto deviare, con i passeggeri che hanno descritto l’atterraggio come “da incubo”.

Nella serata di venerdì 13 dicembre, Roma ha subito una bomba d’acqua che ha peggiorato la situazione. Le zone più colpite includono importanti snodi di traffico come San Giovanni, Porta Maggiore, via Prenestina e il Lungotevere, come riportato da Sky TG24. La polizia locale è intervenuta per mantenere la viabilità, ma diversi semafori in centro, come nella zona del Colosseo, sono andati fuori servizio. Lunghe colonne di automobili hanno creato ulteriori disagi, in particolare nel tardo pomeriggio nel triangolo tra Aurelia, Aurelia antica e la circonvallazione gianicolense.

Il volo Emirates, un Boeing 777, ha vissuto un’esperienza difficile a causa delle condizioni atmosferiche avverse. Dovendo deviare su Ciampino per l’atterraggio, il volo, inizialmente previsto per le 18.45 a Fiumicino, ha subito diversi ritardi, causando malesseri tra i passeggeri in attesa. Alcuni di loro hanno dichiarato di aver vissuto un atterraggio spaventoso, con persone che hanno accusato problemi di stomaco a causa dell’agitazione.

Le previsioni meteo per il fine settimana indicano che maltempo, con piogge e neve, continuerà a colpire gran parte d’Italia. La Protezione civile ha emanato avvisi di allerta gialla per maltempo in diverse regioni tra cui Lazio, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. Sarà previsto sole sulle Alpi con qualche piovasco in Friuli-Venezia Giulia, mentre il Centro potrebbe incontrare rovesci o temporali, con neve a quote oltre i 1300 metri. Al Sud, la pioggia si attende in Calabria, Campania e Puglia, mentre domenica 15 dicembre il bel tempo dovrebbe prevalere sulla maggior parte della Penisola, con possibili piogge solo al Sud.