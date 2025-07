Traffico e disagi sulle autostrade italiane: aggiornamenti 27 luglio

Il 27 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane si preannuncia difficile, con diverse tratte caratterizzate da rallentamenti, code e problematiche di varia natura. Le condizioni meteorologiche avverse, tra cui forti venti e pioggia, si sommano agli incendi segnalati in alcune aree, rendendo gli spostamenti particolarmente complessi.

Sulla A9 Lainate-Como Chiasso, si registrano code al casello di Como Grandate e un ingorgo tra Como Centro e Chiasso per il passaggio alla dogana. Sulla A30 Caserta-Salerno, è stata segnalata una coltre di fumo e un incendio fra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola, con traffico intenso in entrambe le direzioni.

Sulla A14 Bologna-Taranto, la situazione è critica tra Faenza e Bologna San Lazzaro, con code lungo un tratto di oltre 40 km. La A16 Napoli-Canosa mostra rallentamenti tra Candela e il bivio per la A14 a causa di forti venti, mentre sulla A1 Milano-Napoli, ci sono code tra Calenzano e il bivio per la variante, così come alla barriera di Milano sud.

La A22 Brennero-Modena è afflitta da traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia. Code sono riportate anche sulla A4 Torino-Trieste, in direzione Torino. Sulla A25 Torano-Pescara, i conducenti devono affrontare forti venti tra Bussi-Popoli e Manoppello.

Infine, sulla A23 Palmanova-Tarvisio ci sono diverse code generali e pioggia fra Pontebba e il confine di Stato. Al Traforo del Monte Bianco, è segnalata una coda con attesa di circa un’ora in direzione di Courmayeur.