Traffico e disagi: la situazione sulle autostrade italiane oggi

Il 11 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane presenta numerosi disagi e interruzioni a causa di incendi, code e condizioni meteo avverse. Le tratte più colpite includono l’A1, l’A14 e l’A23.

Sull’A1 Milano-Napoli, si registrano chiusure al traffico a causa di incendi. In particolare, un tratto è chiuso tra il Bivio GRA/Diramazione Roma sud e l’Autostrada Milano-Napoli, con il blocco che interessa il chilometro 39.4 verso la Strada Statale 7 Appia. Altre code si segnalano tra Sasso Marconi e il Bivio A1-Variante a causa di veicoli in avaria. In aggiunta, il traffico è rallentato in diverse zone, come tra Firenze sud e Incisa – Reggello.

Sull’A14 Bologna-Taranto, il traffico è congestionato tra il Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara Nord, con mezzi in lento movimento. Il vento forte sta inoltre creando problemi tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, nelle due direzioni, così come tra San Severo e Foggia.

In Friuli Venezia Giulia, sull’A23 Palmanova-Tarvisio, si segnalano code a causa di traffico congestionato e pioggia tra Pontebba e Ugovizza. Anche sulla A4 Torino-Trieste e sulla A22 Brennero-Modena si registrano rallentamenti e code significative, rispettivamente di 4 km, per traffico intenso.

Le autorità consigliano massima prudenza e di verificare le condizioni prima di mettersi in viaggio.