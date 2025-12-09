Traffico di cuccioli dalla Slovacchia in Italia

La polizia di frontiera di Rimini ha scoperto e smantellato un traffico illegale di cuccioli di cani di piccola taglia importati dalla Slovacchia. I cuccioli venivano venduti con documenti falsi, senza vaccinazioni e con malattie che causavano la loro morte pochi giorni dopo l’acquisto. La polizia ha eseguito sette misure cautelari, di cui tre mandati di arresto europeo, e 13 perquisizioni locali e domiciliari.

I capi del gruppo, secondo la polizia, sono un uomo di 33 anni e la madre di 54 anni, entrambi arrestati in Slovacchia, e un 64enne italiano arrestato a Loano. I tre sarebbero responsabili della commercializzazione dei cuccioli su internet per profitti che si aggirano intorno al milione di euro. Altri cinque persone sono state arrestate, tra cui un commerciante di animali, un napoletano che forniva documenti falsi e una collaboratrice del gruppo.

L’indagine, denominata ‘Luxury Dog’, è partita dopo le denunce di una quarantina di padroni di cuccioli acquistati su internet e morti pochi giorni dopo la consegna. La polizia ha individuato i componenti del gruppo, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, traffico di animali da compagnia, maltrattamento, truffa, falsità materiale, frode in commercio e abusivo esercizio di professione.

I cuccioli venivano maltrattati soprattutto durante il trasporto in auto dalla Slovacchia nelle varie destinazioni italiane, tenuti in trasportini piccoli senza acqua né cibo. La polizia ne ha salvato un centinaio, tutti dati subito in affido.