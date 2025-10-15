Traffico di cocaina in Lombardia, arresti e rivelazioni choc

A Buccinasco, è stato smantellato un’organizzazione dedita al traffico di cocaina, con un sistema elaborato per comunicare attraverso chat criptate. I membri utilizzavano nomi in codice come “Pedro” e “Putin” e identificavano i fornitori con soprannomi come “Berlusconi”. Per verificare gli acquisti, bastava inviare un cuoricino, mentre per non farsi scoprire usavano cellulari portati da “staffette”.

Nonostante le precauzioni, le chat ritenute sicure sono state la loro condanna. Le immagini scambiate hanno permesso agli investigatori di localizzare incontri e quantità di droga e denaro, portando all’identificazione di Giuseppe Grillo, il capo dell’organizzazione con precedenti per traffico di droga e collegamenti con la ’ndrangheta.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla DDA di Milano, ha portato all’arresto di 12 persone, con 3 ai domiciliari, smascherando un’associazione armata che ha importato 655 chili di cocaina, guadagnando circa 19 milioni di euro in un anno. La droga, trasportata da corrieri cinesi, arrivava dal Sud America e dall’Olanda, passando per il porto di Gioia Tauro e raggiungendo Milano, Pavia e Torino.

Al vertice dell’organizzazione c’era Giuseppe Grillo, supportato da Antonio Caruso, che gestiva acquisti e finanze. Antonio Santo Perre fungeva da corriere, mentre Ivan Reale Calafino si occupava di trovare gli immobili per gli incontri e di falsificare documenti. Tra gli arrestati anche Domenico Papalia, con un ruolo finanziario nel sodalizio, e Antonio Barbaro, che era coinvolto anche nell’acquisto di armi, rendendo il gruppo estremamente pericoloso.