Traffico di animali esotici a livelli record

Quasi 30.000 animali sono stati sequestrati in un’operazione che ha coinvolto le forze dell’ordine di 134 Paesi, secondo quanto ha riferito l’Interpol. Questo commercio è in aumento, in gran parte a causa della crescente domanda di animali esotici.

Il traffico di animali vivi ha raggiunto livelli record. In totale, sono stati sequestrati quasi 30.000 animali e identificati 1.100 sospetti, ha riferito l’Interpol, al termine di un’operazione internazionale. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre sono stati intercettati 6.160 uccelli, 2.040 tartarughe, 1.150 rettili, 208 primati, 46 pangolini e 10 grandi felini, insieme ad altri 19.415 animali selvatici.

In Qatar, le autorità hanno arrestato un individuo che stava cercando di vendere un primate in via di estinzione per 14.000 dollari sui social media. Le autorità brasiliane hanno identificato 145 sospetti e salvato più di 200 animali selvatici, smantellando una rete di traffico di leonini dorati.

Le reti di traffico di animali sono sempre più collegate a tutti gli ambiti della criminalità, dal traffico di droga allo sfruttamento di esseri umani, ha affermato il Segretario Generale dell’Interpol, Valdecy Urquiza. La collaborazione transfrontaliera e la condivisione di informazioni tra le forze dell’ordine e le piattaforme finanziarie sono state fondamentali per tracciare i flussi finanziari illeciti.

Si stima che i crimini contro la fauna selvatica costino 20 miliardi di dollari all’anno, ma la natura clandestina di questo commercio suggerisce che la cifra reale sia probabilmente molto più alta. I grandi mammiferi non sono gli unici colpiti: sono stati sequestrati quasi 10.500 esemplari tra farfalle, ragni e insetti, e anche il traffico di animali marini protetti è in aumento.

L’Interpol ha rilevato un’escalation nel commercio illecito di “bushmeat”, ovvero di animali selvatici, con un aumento significativo del traffico dall’Africa all’Europa. Durante l’operazione, sono state sequestrate complessivamente 5,8 tonnellate di carne. Anche il commercio illegale di piante ha raggiunto livelli record, con 32.000 metri cubi di legname sequestrati. Il disboscamento illegale rappresenta tra il 15 e il 30% di tutto il legname commercializzato a livello mondiale.