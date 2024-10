Traffico di 8 km verso Milano: Coda fino a Capriate

Un grave incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di martedì 22 ottobre sull’autostrada A4, all’altezza di Dalmine, in direzione Milano. Il sinistro, verificatosi poco dopo le 6, ha coinvolto più veicoli e circa venti persone. A seguito dello scontro, si è formata una lunga coda di 8 chilometri tra Bergamo e Capriate, creando significativi disagi alla circolazione, soprattutto durante l’ora di punta. Le prime informazioni confermano la presenza di feriti, ma non sono disponibili dettagli sulle loro condizioni.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, con quattro ambulanze e un’automedica che hanno prestato assistenza immediata ai feriti. Le condizioni precise delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento, così come la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti: alle 7:30 la coda era già arrivata a 8 chilometri, e le autorità stradali temono che la situazione possa rimanere complicata per diverse ore.

Al fine di gestire il traffico e ridurre i disagi, è stato necessario il intervento della polizia stradale, che ha deviato i veicoli su percorsi alternativi. Le autorità hanno inoltre consigliato percorsi di entrata verso Milano tramite Capriate e l’uscita da Brescia attraverso Bergamo. Si richiede pazienza agli automobilisti, poiché la circolazione sull’A4 rischia di rimanere bloccata a causa del grave sinistro.

Attualmente, i soccorsi continuano a operare sul luogo dell’incidente e si attendono ulteriori aggiornamenti riguardo le condizioni delle persone coinvolte e sulla dinamica del sinistro. L’incidente sull’A4 rappresenta un evento significativo, considerando che si è verificato in uno dei tratti autostradali più trafficati d’Italia e in un orario in cui il flusso di veicoli è elevato.

In questa situazione, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e rimanere informati sui possibili sviluppi e eventuali chiusure temporanee o deviazioni lungo l’autostrada. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei possibili ritardi.