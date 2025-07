Traffico critico sulle autostrade italiane oggi 12 luglio 2025

Il traffico sulle autostrade italiane si presenta particolarmente problematico oggi, 12 luglio 2025, a causa di condizioni meteorologiche avverse e un intenso afflusso di veicoli. Le tratte maggiormente interessate sono l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto, con frequenti rallentamenti e code.

Nell’A1, sono segnalati venti forti tra Bivio A1/A16 Napoli-Canosa e Nodo A1/SP1 Casoria, con un’estensione di 1,2 km in entrambe le direzioni. A Fabro, una coda di 1 km è provocata da un incendio, estendendosi dal chilometro 450.0 al 449.0 verso Napoli. Rallentamenti anche al Bivio A1/A22 Brennero-Modena e tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e la Variante. Code a tratti sono visibili anche tra Bologna San Lazzaro e Forlì, e tra Bolzano Nord ed Affi per traffico intenso. Le problematiche si ampliano con una coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, e problemi di accesso a Torrenova, chiusa fino al 15 luglio.

Sull’A14, si stanno registrando code tra Forlì e Imola, così come tra Bologna San Lazzaro e Forlì. L’area di servizio Vomano est risulta priva di GPL fino al 29 agosto a causa di un guasto, e la Rubicone est ha problemi igienici. In aggiunta, si segnalano rallentamenti tra Verona Nord e Trento Nord. Per chi proveniente dalla Autostrada Torino-Trieste, è rilevata una coda in uscita a Carnia per traffico intenso.

La situazione complessiva sulle strade italiane è complessa e richiede attenzione da parte degli automobilisti.