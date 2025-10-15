17 C
Tradizioni culinarie: il tartufo protagonista in Italia

Il tartufo è un protagonista della cucina tradizionale, e recenti eventi hanno celebrato questo prezioso ingrediente. Alla scuola di formazione Bufalini si è tenuta una dimostrazione dal vivo della preparazione della pasta fatta in casa, con l’intervento delle esperte Giuseppa Valenti, Franca e Gloria Cestelli. Queste maestre della cucina locale hanno mostrato come realizzare le tagliatelle utilizzando farina di grano a chilometro zero e uova, prima di un pranzo dedicato ai piatti a base di tartufo.

Durante l’evento, è stato presentato il programma del Salone del Tartufo Bianco, che include diverse attività per le scuole. Sabato primo novembre, il parco di Rignaldello ospiterà i bambini delle elementari per un’esplorazione del tartufo. Palazzo Bufalini sarà il fulcro di attività sensoriali, offrendo un’esperienza unica intitolata “The Lord of Truffle – Sommelier del Tartufo”, un percorso educativo e degustativo a numero chiuso.

Nella sala degli Specchi, saranno presenti anche giochi scientifici come “Ti Spengo la Vista” e “Triangolo della Percezione”, per rendere l’apprendimento sul tartufo un momento di divertimento. In piazza Matteotti, il Padiglione Bianco Pregiato accoglierà una mostra mercato del tartufo e l’International Cooking Show, dove rinomati chef, tra cui Carlotta Delicato, presenteranno ricette gourmet.

Nel centro città, il Villaggio dei Sapori, Campagna Amica Coldiretti e i Presidi Slow Food metteranno in risalto prodotti agroalimentari e le eccellenze italiane. Infine, per i più piccoli, piazza Fanti offrirà “Bianco Pregiato Kids”, uno spazio dedicato a relax, lettura e laboratori creativi.

