Tradizione, cultura, natura e un castello dalle mille meraviglie: questo borgo medievale tra le colline piemontesi è un vero gioiello da scoprire

Nel cuore del Piemonte, il Canavese ospita il suggestivo borgo di Agliè, noto per la sua storia antica e i suoi castelli. Questo paesino, con radici risalenti ai Romani e sviluppo medievale, si trova sotto le imponenti mura del suo castello, costruito nel XII secolo e trasformato in residenza nel 1650 per volere di Filippo di San Martino di Agliè. Il castello divenne parte delle residenze sabaude, rimanendo in possesso dei Savoia fino al 1939. Agliè è famoso anche per i suoi illustri abitanti, tra cui il poeta Guido Gozzano.

Le attrazioni principali includono il maestoso Castello Ducale, oggi museo e parte del sito UNESCO delle Residenze Sabaude. Altri luoghi d’interesse sono Villa Il Meleto, ex residenza di Gozzano, e diverse chiese, come quella della Madonna della Neve e San Massimo. Per gli appassionati di natura, il Lago della Gerbola offre un’opportunità per passeggiate rilassanti.

Agliè è facilmente accessibile in auto da Torino e Milano tramite l’autostrada A5, con uscite a San Giorgio Canavese. Anche l’aeroporto di Torino Caselle dista circa 30 km. Il borgo è ben collegato con mezzi pubblici come autobus e treni dalla stazione di Rivarolo Canavese, situata a 8 km di distanza. Non mancano anche tour enogastronomici che permettono di apprezzare le delizie locali. Agliè rappresenta un perfetto connubio tra storia, cultura e bellezze naturali, offrendo un’esperienza indimenticabile ai visitatori.