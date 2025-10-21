21.4 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Cucina

Tradizione culinaria marchigiana: il premio per il Ristorante dei Conti

Da stranotizie
Tradizione culinaria marchigiana: il premio per il Ristorante dei Conti

La delegazione di Macerata dell’Accademia italiana della cucina ha conferito al Ristorante dei Conti-Hotel Tetto delle Marche di Cingoli il “Diploma di buona cucina”. Questo prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno ai ristoranti che rispettano la tradizione e la qualità, purché siano presenti nella guida online dell’Accademia e abbiano almeno tre “tempietti”. Il Ristorante dei Conti vanta attualmente quattro tempietti e conta su una lunga esperienza grazie ai coniugi Angelo e Franca Bolletta, entrambi distinti con il titolo di chef cocorum, insieme ai figli Federico e Graziano.

Il diploma è stato consegnato durante una cena di ottobre, organizzata in una data stabilita dalla presidenza nazionale dell’Accademia, rispettata da tutte le delegazioni italiane e internazionali. La serata ha avuto come tema “Gli arrosti, gli umidi, i bolliti nella cucina della tradizione regionale”, argomento trattato dal professor Maurizio Massi, ex docente di Unicam e membro del Centro studi dell’Accademia.

Il menu offerto da Angelo e Franca è stato molto apprezzato, e il diploma è stato consegnato dal sindaco Michele Vittori, presente con la dirigente dell’alberghiero Varnelli Annamaria Marcantonelli. Al termine dell’evento, la famiglia Bolletta ha omaggiato i partecipanti con una confezione di olio extravergine d’oliva e una della crescia Bolla.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Scontro Trump-Ambasciatore Australiano: La Verità Svelata
Articolo successivo
Bacco nelle Gnostre a Noci: un viaggio fra vini e sapori
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.