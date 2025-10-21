Tradizione culinaria marchigiana: il premio per il Ristorante dei Conti

La delegazione di Macerata dell’Accademia italiana della cucina ha conferito al Ristorante dei Conti-Hotel Tetto delle Marche di Cingoli il “Diploma di buona cucina”. Questo prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno ai ristoranti che rispettano la tradizione e la qualità, purché siano presenti nella guida online dell’Accademia e abbiano almeno tre “tempietti”. Il Ristorante dei Conti vanta attualmente quattro tempietti e conta su una lunga esperienza grazie ai coniugi Angelo e Franca Bolletta, entrambi distinti con il titolo di chef cocorum, insieme ai figli Federico e Graziano.

Il diploma è stato consegnato durante una cena di ottobre, organizzata in una data stabilita dalla presidenza nazionale dell’Accademia, rispettata da tutte le delegazioni italiane e internazionali. La serata ha avuto come tema “Gli arrosti, gli umidi, i bolliti nella cucina della tradizione regionale”, argomento trattato dal professor Maurizio Massi, ex docente di Unicam e membro del Centro studi dell’Accademia.

Il menu offerto da Angelo e Franca è stato molto apprezzato, e il diploma è stato consegnato dal sindaco Michele Vittori, presente con la dirigente dell’alberghiero Varnelli Annamaria Marcantonelli. Al termine dell’evento, la famiglia Bolletta ha omaggiato i partecipanti con una confezione di olio extravergine d’oliva e una della crescia Bolla.