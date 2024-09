Tradito da un Grande Amico: La Colpa di Celentano

Massimo Boldi sarà ospite della prossima puntata di “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, il 28 settembre su Rai1. Durante l’intervista, l’attore ha discusso del suo rapporto con Silvio Berlusconi, rivelando dettagli sulla sua partecipazione a “Fantastico” e sul legame di amicizia che lo univa al noto imprenditore. Boldi ha rivelato di essere stato convinto a partecipare a “Fantastico” da Adriano Celentano, che minacciò di non partecipare se non fosse andato anche Boldi. L’attore ha descritto il suo sentimento di tradimento verso Berlusconi, ma ha anche sottolineato di aver dovuto chiarire la situazione con lui.

L’incontro tra Boldi e Berlusconi avvenne a Roma, dopo un’attesa di diverse ore. Durante la conversazione, Berlusconi ha cercato di rassicurarlo dicendo: “Ma bisogna farle le stron**te nella vita. Sai quante ne ho fatte io?”. Questo scambio ha portato a un ripristino del loro legame. Boldi ha anche condiviso un episodio difficile della sua carriera: una condanna a pagare una multa di 2 miliardi e 250 milioni di lire per inadempienza contrattuale legata a “Fantastico”. L’attore ha descritto quanto questo periodo fosse stressante, specialmente considerando le sue responsabilità familiari.

Oltre a parlare del suo rapporto con Berlusconi, Boldi ha affrontato anche temi più personali, tra cui la difficile infanzia segnata dalla morte improvvisa del padre, il che lo costrinse ad abbandonare gli studi per lavorare. Questo ricordo ha contribuito a rendere l’intervista ancora più toccante, portando alla luce le esperienze di vita che lo hanno forgiato come uomo e come artista.

Inoltre, la puntata di “Ciao Maschio” vedrà anche la partecipazione di altri ospiti come l’attore Mirko Frezza e il conduttore Edoardo Stoppa, e il tema centrale sarà il perdono, esplorato attraverso le storie personali degli invitati. La serata si preannuncia ricca di emozioni e riflessioni, offrendo uno sguardo intimo sulle esperienze di chi ha affrontato sfide significative nella vita.