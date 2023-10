Tradita da Justin con una donna famosa: parla Britney

Dopo 20 anni adesso è il turno di Britney Spears di parlare. In passato la popstar di Womanizer è stata accusata di aver tradito Justin Timberlake e di essere stata la causa della rottura con il cantante, ma le cose sembra non stiano proprio così. Non solo le confessioni sull’aborto, la principessa del pop nel suo libro in uscita il 24 ottobre ha scritto anche di essere stata tradita dal suo ex fidanzato. Justin avrebbe messo le corna alla Spears con un’altra donna molto famosa, di cui però Britney non fa il nome visto che adesso la presunta amante ha una famiglia. Page Six ha riportato la notizia in anteprima ed ha provato anche a contattare i rappresentanti di Timberlake, che però non hanno risposto.

Britney ha finalmente deciso di sbugiardarlo…



Britney non nomina l’altra donna poiché quest’ultima “ora ha una famiglia che Britney non vuole mettere in imbarazzo”. pic.twitter.com/B6ehWHgrf6

“Secondo quanto riferito, Britney Spears afferma che Justin Timberlake l’ha tradita con “un’altra celebrità” durante la loro relazione. La cantante di “Toxic” non nomina esplicitamente l’altra donna nel suo libro poiché la star “ora ha una famiglia che [la Spears] non vuole mettere in imbarazzo”. La cantante racconta tutto, spiega come si è sentita, ma non cita mai il nome della celebrità con cui Justin è stato. Il rappresentante di Timberlake deve ancora rispondere alla richiesta di commento di Page Six.

Inoltre, Britney ha rivelato di aver abortito mentre usciva con Timberlake alla fine del 2000, sostenendo che lui “sicuramente non era felice della gravidanza” e “non voleva diventare padre”. Per la popstar è stato un periodo molto complicato.

Britney nel libro The Woman in Me ha dedicato un capitolo intero alla sua relazione con Justin e non ha risparmiato dettagli. Si tratta di passaggi mai rivelati prima d’ora. Fino ad adesso avevamo ascoltato solo una parte di questa storia. Si dice che il cantante sia preoccupato di quello che c’è scritto”