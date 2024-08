Tradimento per la De Filippi ad Amici?: “Maria stai attenta”

Dal 2020 Lorella Cuccarini ricopre con successo il ruolo di insegnante ad Amici, la showgirl alla corte di Maria sembra aver trovato la sua dimensione perfetta, è credibile, professionale, presente e molto apprezzata dal pubblico. Lorella in più occasioni ha ringraziato Maria per l’opportunità ed ha anche rifiutato altre proposte che le sono arrivate, eppure il settimanale Nuovo Tv adesso parla di una possibile uscita della Cuccarini dal talent show: “Maria stai attenta, la Cuccarini è pronta al tradimento”.

“Tradimento di Lorella a Maria?” La proposta della Rai.

Stando a quello che riporta il magazine di Riccardo Signoretti, la Rai avrebbe proposto a Lorella di tornare sulla tv pubblica. Sul tavolo ci sarebbe la conduzione di una trasmissione in prima serata: “Andrà in scena un tradimento a sorpresa oppure Lorella riuscirà a resistere alla tentazione? Nel mese più caldo dell’estate la showgirl romana ha un corteggiamento in corso. A essere insidiato è il suo rapporto con Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni la Rai, dove tutto è cominciato grazie all’intuito di Pippo Baudo che ha lanciato Lorella, vorrebbe riportarla a casa per affidarle una prima serata importante. La proposta è molto allettante“.

Onestamente dubito che Lorella accetterà questa proposta della Rai. Già un anno fa la Cuccarini ha dichiarato di aver rifiutato dei programmi per restare ad Amici: “Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano. L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto. Ho un grande amore per la Rai e un’ottimo rapporto con questa dirigenza, loro sono stati fantastici, non ci sono problemi non risolti, ma al momento mi trovo bene ad Amici“.