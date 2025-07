Tradimento in arrivo a Temptation Island: chi prende le corna?

Il clima di Temptation Island si fa sempre più incandescente, e questa settimana i colpi di scena promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Il celebre reality show condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda sia mercoledì che giovedì sera, offrendo un doppio appuntamento ricco di tensione e tradimenti.

Secondo le anticipazioni, in questa 13esima edizione, le coppie sono in subbuglio e i primi segnali di crisi sono già emersi. Tra i concorrenti, Simone Margagliotti, un personal trainer di 28 anni, ha acceso il dibattito rivelando un tradimento passato nei confronti di Sonia B. La sua confessione ha sorpreso non solo gli altri partecipanti, ma anche i telespettatori, lasciando Sonia in lacrime e disorientata.

In vista delle nuove puntate, l’attenzione si sposta su un imminente gesto di Simone: secondo le indiscrezioni, il ragazzo potrebbe cedere alle tentazioni e avvicinarsi a una single, creando un vero e proprio terremoto nel villaggio. Questo scenario elettrizzante fa presagire che il tradimento che i fan stavano aspettando sta per materializzarsi, aumentando ulteriormente l’aspettativa per le serate in arrivo.

La dinamica tra Simone e Sonia si complica giorno dopo giorno, e con l’inedito confronto in arrivo, il pubblico non vede l’ora di scoprire come si sviluppa questa intricata storia d’amore e tradimenti nel reality più seguito dell’estate.