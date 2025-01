Tradimento e Violenza: La Mia Storia

Alessandro Basciano è al centro di una controversia legale con la sua ex compagna, Sophie Codegoni, riguardante accuse di stalking e molestie emotive. Durante il podcast di Fabrizio Corona, Basciano ha negato le accuse, affermando che la maggior parte delle dichiarazioni di Sophie sarebbero inventate e senza prove. Ha dichiarato di non aver mai fatto del male fisicamente a Sophie e ha evidenziato come le sue affermazioni abbiano interferito con il suo rapporto con la figlia, Céline Blue, lamentando di averla vista solo due volte da quando è uscito dal carcere.

Inoltre, Basciano ha sollevato la questione di un presunto tradimento di Sophie con Francesco Facchinetti, affermando di avere prove a sostegno di questa affermazione. Le tensioni tra i due ex sono amplificate dalle dichiarazioni di Corona, che ha definito Sophie un “arrivista” e sua madre come “delinquente”. Questa situazione ha avuto repercussioni significative anche sulla carriera di Basciano, che ha dichiarato di aver perso otto impegni lavorativi a causa della sua reputazione compromessa.

Basciano ha difeso la sua posizione, sottolineando come le accuse non riguardino violenza fisica, ma questioni legate alla relazione. In attesa del processo del 21 gennaio 2025, gli animi sono divisi: alcuni sostengono Basciano, mentre altri si schierano dalla parte di Sophie. Quest’ultima, nel frattempo, ha scelto di mantenere un profilo basso, continuando a condividere momenti della sua vita sui social media.

La vicenda, che ha avuto inizio sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a catturare l’attenzione dei media e del pubblico, rendendola una delle storie più discusse del momento. Mentre cresce l’attesa per il verdetto del tribunale, la situazione sembra destinata a rimanere un argomento di discussione per un lungo periodo.