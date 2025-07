Tradimenti vip: gli scandali più clamorosi di sempre

In un momento di grande attenzione mediatica, il CEO di Astronomer, Andy Byron, è finito sotto i riflettori dopo essere apparso in un video al concerto dei Coldplay. Infilato nella Kiss Cam, si è lasciato andare a un abbraccio affettuoso con Kristin Cabot, la responsabile delle Risorse Umane, entrambi attualmente sposati. Questo incontro casuale ha scatenato un acceso dibattito online, rivelando una relazione clandestina che nessuno dei due si aspettava potesse essere scoperta in modo così plateale.

Le relazioni extraconiugali tra celebrità attirano sempre molta attenzione, e nella storia recente non mancano scandali clamorosi. Dai tradimenti noti di politici come Bill Clinton, coinvolto nel caso Lewinsky, fino a quelli di figure del mondo dello spettacolo come Hugh Grant, la narrativa delle infedeltà è sempre viva. Grant, infatti, venne arrestato nel ’95 dopo essere stato sorpreso con una prostituta, mentre la sua storia d’amore con Elizabeth Hurley subì un duro colpo.

In Italia, la saga continua con l’ex premier Silvio Berlusconi, la cui vita privata è stata messa sotto i riflettori più volte a causa di numerosi scandali. Anche l’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha recentemente ammesso di aver tradito la moglie, dimostrando che le infedeltà non risparmiano nemmeno i politici nostrani.

E non si può dimenticare il mondo dello sport: il calciatore Gerard Piqué ha perso la sua relazione con Shakira a causa di alcune scappatelle, mentre Gigi Buffon ha tradito Alena Seredova con la giornalista Ilaria D’Amico. In questo panorama, le storie continuano a intrecciarsi e a destare curiosità, facendo parlare di sé a ogni angolo del gossip.