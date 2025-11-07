Tradimenti di Domenico D’Alterio: gossip dal Grande Fratello

Nuove voci circolano riguardo ai presunti tradimenti di Domenico D’Alterio, concorrente del Grande Fratello, che avrebbe avuto una relazione con una celebrità.

Fin dal suo ingresso nella casa, Domenico ha attirato l’attenzione per la sua sospetta intimità con Benedetta Stocchi. Questo ha suscitato l’inquietudine della fidanzata, Valentina Piscopo, che percepisce in questa amicizia una maggiore attrazione. Nonostante i continui dinieghi da parte di Domenico e Benedetta, i comportamenti di quest’ultima hanno alimentato i dubbi. Valentina, preoccupata, è tornata nella casa per denunciare i tradimenti del compagno, causando un grande trambusto.

Dopo vari confronti, Valentina ha posto un ultimatum a Domenico, il quale ha assicurato il suo impegno per dimostrarle che non c’è nulla tra lui e Benedetta, anche se questo significherebbe allontanarsi dalla gieffina. Intanto, dopo un richiamo da Simona Ventura per la sua reazione esagerata in puntata, Domenico è di nuovo al centro del gossip riguardo una presunta relazione con una nota influencer. La situazione sembra complicarsi ulteriormente poiché Valentina avrebbe omesso di parlare di questo flirt, mettendo in dubbio la sincerità della loro relazione.

Fonti vicine al gossip hanno rivelato che Domenico avrebbe avuto una liaison con Luisa Esposito, nota per il suo lavoro a Made in Sud. Si dice che fosse profondamente interessato a lei, ma che preferisca non discuterne pubblicamente. Sarà interessante vedere se questo tema verrà affrontato nelle prossime puntate del programma.