Trade Republic lancia la sua filiale in Italia con IBAN: una nuova sfida per le banche

Trade Republic, la fintech tedesca con una valutazione di 5,3 miliardi di euro, ha inaugurato una succursale in Italia, introducendo un conto corrente con Iban italiano e il regime amministrato. L’azienda, presente nel mercato italiano dal 2021, punta a conquistare i giovani risparmiatori e investitori, offrendo servizi che combinano banking e investimenti a basso costo. Il conto proposto garantisce un tasso di interesse del 3% sulla liquidità depositata, collegato al tasso overnight della Banca Centrale Europea.

Un’importante novità è il piano di accumulo denominato Saveback, che permette agli utenti di reinvestire l’1% di ogni pagamento effettuato con la carta di debito. Secondo il co-fondatore Christian Hecker, l’Italia è considerata un mercato prioritario per il 2025, e l’azienda desidera contribuire a risolvere il divario pensionistico offrendo strumenti finanziari accessibili ai giovani.

Il regime amministrato rappresenta un vantaggio competitivo, poiché Trade Republic agirà da sostituto d’imposta, gestendo automaticamente il calcolo e il pagamento delle tasse sugli investimenti per conto dei clienti. Questo approccio semplifica la gestione fiscale, rendendo i servizi più attrattivi rispetto ad altre challenger bank operanti in Italia.

Fondata nel 2015, Trade Republic si è affermata come leader nel settore dei servizi finanziari in Europa, attirando investimenti significativi da fondi prestigiosi come Sequoia e Founders Fund di Peter Thiel. La sua missione è democratizzare l’accesso a investimenti e servizi bancari, sfidando i modelli tradizionali attraverso soluzioni digitali avanzate e commissioni ridotte.