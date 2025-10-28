Trade Desk al Ribasso: Analisi del Mercato Pubblicitario USA

La società Trade Desk, specializzata nella gestione di campagne pubblicitarie, ha registrato una giornata negativa, con un calo del 2,93%. Analizzando la situazione settimanale, si nota un indebolimento rispetto alla performance del Nasdaq 100, il che suggerisce che gli investitori potrebbero iniziare a vendere il titolo.

Nel breve termine, il quadro tecnico di Trade Desk presenta una tendenza rialzista, con un obiettivo di prezzo fissato a 53,52 USD. Tuttavia, esiste anche il rischio di un ripiegamento fino a 50,99 USD. Questo calo non dovrebbe comprometterne la stabilità complessiva, ma rappresenterebbe solo una correzione temporanea. Le previsioni indicano un possibile allargamento della tendenza crescente fino a raggiungere i 56,05 USD.

È importante ricordare che queste informazioni sono solo a scopo informativo e non devono essere interpretate come consulenza finanziaria o inviti a investire.