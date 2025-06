Tracy McGrady: La Vera Altezza di un Mito NBA

Il Mistero dell’Altezza di Tracy McGrady

Tracy McGrady è riconosciuto come uno dei più prolifici realizzatori nella storia della NBA, ma il dibattito sulla sua reale altezza ha recentemente catturato l’attenzione dei tifosi. Con una carriera segnata da infortuni, McGrady ha comunque mantenuto una media di 26,3 punti, 6,4 rimbalzi e 5,5 assist tra il 2000 e il 2008, giocando sia come shooting guard che small forward. Tuttavia, la sua altezza dichiarata di 6 piedi e 8 pollici è ora messa in discussione.

In un’intervista con Kevin Garnett, quest’ultimo ha sottolineato la discrepanza tra l’altezza ufficiale e quella percepita di McGrady, affermando di averlo visto apparire più alto nel corso delle partite. McGrady ha confermato questa percezione, affermando di vedersela “occhio a occhio” con giocatori più alti e insinuando di essere in realtà superiore ai 6 piedi e 8 pollici.

Questa discussione sull’altezza di McGrady potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere il suo impatto nel gioco. Se fosse davvero quasi sette piedi, avrebbe guadagnato un vantaggio competitivo unico, simile a quello di altri giocatori versatili come Kevin Durant. L’esplorazione di queste ipotesi offre spunti su come alcuni atleti sfruttino le proprie caratteristiche fisiche per eccellere oltre le aspettative convenzionali.

Indipendentemente dall’altezza esatta, l’eredità di McGrady nella NBA è indiscutibile. La sua abilità di segnare e la capacità di adattarsi a diverse posizioni lo hanno reso un avversario formidabile e una figura iconica nella storia del basket. La questione della sua altezza continua a stimolare interesse e riflessioni sulle complessità delle carriere sportive.

Fonte: motorcyclesports.net