Tractive GPS per cani: sicurezza e benessere a buon prezzo

La sicurezza e il benessere degli animali domestici sono sempre più centrali nella vita di molti proprietari. Recentemente, il dispositivo Tractive GPS, progettato per monitorare la posizione dei cani e dei gatti, è stato messo in sconto su Amazon.

Il Tractive GPS permette di localizzare il proprio animale in tempo reale attraverso un’applicazione disponibile per iOS e Android. Funziona in più di 175 paesi grazie alla connessione mobile integrata, necessaria per ottenere una copertura di rete attiva. Tra le funzionalità principali ci sono i recinti virtuali, che avvisano immediatamente l’utente se il cane supera i confini prestabiliti, rendendolo ideale per chi frequenta aree non recintate.

In aggiunta alla geolocalizzazione, il dispositivo offre strumenti per monitorare l’attività fisica, il sonno e, nella versione per gatti, segnala comportamenti anomali. Questo permette ai proprietari di tenere sotto controllo la salute complessiva dell’animale, con la possibilità di valutare progressi tramite un punteggio di benessere, utile da condividere con il veterinario.

Il Tractive GPS presenta anche altre caratteristiche interessanti, come la registrazione delle passeggiate e la condivisione su piattaforme come Strava. È progettato per essere leggero, partendo da 39 grammi, e completamente impermeabile. La durata della batteria varia a seconda dell’uso, ma tutte le funzioni richiedono un abbonamento mensile a partire da 4€. Attualmente, il prezzo del dispositivo è di 41,40€ per i cani e 29,99€ per i gatti, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale.