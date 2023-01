tracklist e ospiti dei feat, presentati in un video

Guè, Madreperla: la tracklist e gli ospiti del nuovo album del rapper milanese ex Club Dogo.

Guè è stato ancora una volta di parola. Lo scorso dicembre aveva annunciato ai propri fan di aver chiuso un nuovo album. Detto, fatto. Nemmeno il tempo di dare il via a questo 2023 che si presenta come ricco di aspettative per il mondo della musica, ed ecco arrivare titolo, tracklist e feat del lavoro registrato dal rapper milanese. Colpiscono in particolare gli ospiti di questo nuovo Madreperla, svelati dall’artista in un modo quantomeno originale: attraverso un video con protagonista Jerry Calà, all’interno di un albergo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Guè svela la tracklist di Madreperla

Non conosciamo ancora la data di uscita ufficiale del nuovo lavoro, che segue di poco più di un anno Gvesvs, disco pubblicato sul finire del 2021 dal Guercio, il primo dopo il suo cambio di nome (da Gué Pequeno a semplicemente Guè).

Gué Pequeno

Per quanto riguarda la tracklist, è stata svelata in maniera inusuale dall’artista. La troviamo infatti nascosta in un QR Code che compare su un menu all’interno del video. Queste le canzoni (al momento presentate senza alcuna indicazione sui feat):

– Prefissi

– Tuta Maphia

– Mi hai capito o no?

– Cookies n’ Cream

– Need U 2nite

– Leon (The Professional)

– Free

– Mollami pt. 2

– Lontano dai guai

– Chiudi gli occhi

– Da 1k in su

– Capa tosta

Gli ospiti di Madreperla

Un modo più originale per presentare quelli che dovrebbero essere i presunti ospiti nei feat dell’album Guè non poteva trovarlo. Ha infatti pubblicato il 2 gennaio sui social e YouTube un video con protagonista come anfitrione Jerry Calà.

L’attore interpreta il direttore del Grand Hotel Madreperla e cerca di presentare a un suo ospite i pregi dell’albergo (anche se a prevalere sono soprattutto difetti e loschi figuri). Proprio in questa carrellata di immagini è possibile notare moltissimi nomi della scena rap italiana, tutti possibili protagonisti del nuovo album di Guè: troviamo alla reception Bassi Maestro, Anna nei panni di un’ospite dell’hotel, così come Shablo, Paky e Marracash, che fuma una sigaretta contro un muro, mentre Massimo Pericolo è relegato alle cucine per preparare i piatti di chi è seduto comodamente nel ristorante, come Rkomi, Sfera Ebbasta e Mahmood.

