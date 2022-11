tracklist e dettagli sul nuovo album

Jennifer Lopez, This is Me… Now: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della cantante.

Nel giorno esatto in cui il suo terzo album in studio, This Is Me… Then, è stato pubblicato vent’anni prima, Jennifer Lopez ha fatto un annuncio musicale in vista del 2023. La popstar ha infatti rivelato la copertina del suo prossimo album, This Is Me… Now, lo scorso 25 novembre, insieme ai primi dettagli del suo prossimo progetto discografico in un video in cui la si vede replicare la copertina dell’album del 2002. Un annuncia che arriva a mettere fine alle voci di una sua presunta crisi con il marito Ben Affleck.

Jennifer Lopez annuncia il nuovo album

Il nuovo album della cantante americana 53enne conterrà nuova musica e racconterà il viaggio emotivo, spirituale e psicologico che ha intrapreso negli ultimi vent’anni, secondo un comunicato stampa diffuso dall’edizione americana di Rolling Stone. Inoltre, la nota ci informa che This Is Me presenterà canzoni confessionali, riflessioni sulle sue lotte passate e gioiose celebrazioni d’amore con la sua voce forte e riconoscibile.

Jennifer Lopez

La sua educazione rocciosa, le relazioni fallite e il suo incredibile viaggio emotivo sono tutti evidenziati in disco, che riprende uno degli album di maggior successo commerciale di Jennifer Lopez, pubblicato per la prima volta il 25 novembre 2002. L’album, che contiene successi come Jenny From the Block, è tornato tra l’altro in un’edizione speciale per celebrare i vent’anni anni dalla sua uscita ed è disponibile in digitale.

Di seguito il post con l’annuncio del nuovo album:

Niente crisi tra J.Lo e Ben Affleck

Le decine di milioni di fan di J.Lo si sono chiesti in questi giorni cosa stesse succedendo nel dorato mondo multimilionario dei Bennifer. Questo soprattutto dopo che la cantante e attrice aveva nascosto tutti i suoi account sui social media, inclusi Tik Tok, Twitter e Instagram, cancellando tutte le foto e i post precedenti e lasciando solo un cerchio nero al posto dell’immagine del profilo. Ovviamente, questa scomparsa aveva scatenato una raffica di teorie, una delle quali era il presunto conflitto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sta supportando le voci insistenti della loro imminente rottura.

Nonostante J.Lo avesse recentemente condiviso un video su Tik Tok e Instagram, forse per fugare le voci, in cui coccolava il marito, i due erano rimasti protagonisti delle cronache rosa di questi giorni. Qualcuno ha addirittura avanzato l’idea di un lutto personale, mentre la maggior parte attribuiva l’azione all’imminente separazione tra i due coniugi. La cancellazione da parte di Jennifer Lopez dei contenuti dei suoi seguitissimi social network era invece semplicemente un preludio all’annuncio di una nuova produzione discografica.