tracklist e dettagli del nuovo album

Jonas Brothers, The Album: i dettagli e la tracklist del nuovo disco del gruppo americano, il sesto della loro carriera.

I Jonas Brothers, band che in carriera ha brillato in lungo e in largo, conquistando anche nomination ai Grammy, hanno pubblicato oggi il loro attesissimo sesto lavoro, The Album. Il disco è disponibile in formato digitale, CD, vinile e vinile rosso e comprende dodici nuovi brani, tutti prodotti da Jon Bellion, artista e produttore visionario che ha già lavorato con artisti famosi come Justin Bieber, Maroon 5 e Halsey. Un album che spazia da inni da stadio a momenti di profonda riflessione. Con The Album, i Jonas Brothers si sono imbarcati in un nuovo e significativo capitolo, il loro più audace, brillante e ampio finora.

I dettagli di The Album

I Jonas Brothers hanno fatto passi da gigante verso l’uscita del loro nuovo album. Hanno ricevuto il plauso della critica per i loro singoli Wings e Waffle House, brano che è diventato la loro 26esima canzone nella Billboard Hot 100. Hanno anche avuto una residency di successo a Broadway, con cinque serate da tutto esaurito al Marquis Theatre di New York e uno spettacolo da sold out alla Royal Albert Hall di Londra. Inoltre, hanno sorpreso i fan con spettacoli intimi negli Stati Uniti e hanno annunciato un nuovo tour, che inizierà il 12 e 13 agosto allo Yankee Stadium di New York e comprenderà diverse arene in tutta America.

Jonas Brothers (Yankee Image)

The Album segna il loro ritorno della band dopo il successo di Happiness Begins ed è la prima pubblicazione del gruppo dal 2019. Un disco molto atteso e che ha già raccolto l’attenzione dei fan e della critica. Per promuoverlo, il gruppo ha collaborato con TikTok per creare uno spazio in cui gli artisti possono presentare la loro nuova musica e far scoprire ai fan i loro nuovi brani.

The Album: la tracklist

Disco della maturità, per certi versi, per la band americana, The Album è stato già apprezzato dalla critica a stelle e strisce. Se Billboard lo ha definito un viaggio da brivido nostalgico e pieno di armonie, USA Today ha messo in luce il sound perfetto per l’estate.

Di seguito la tracklist completa del sesto disco della loro carriera:

1 – Miracle

2 – Montana Sky

3 – Wings

4 – Sail Away

5 – Americana

6 – Celebrate!

7 – Waffle House

8 – Vacation Eyes

9 – Summer in the Hamptons

10 – Summer Baby

11 – Little Bird

12 – Walls feat. Jon Bellion