Tracimazione della diga di Ridracoli: spettacolo in Romagna

La diga di Ridracoli ha finalmente raggiunto il volume critico di 33 milioni di metri cubi grazie a oltre 36 millimetri di pioggia caduti recentemente. Le acque del lago hanno iniziato a tracimare, creando uno spettacolo straordinario: un flusso d’acqua che ha superato il bordo della struttura trasformandosi rapidamente in una cascata imponente, che si getta nel fiume Bidente da un’altezza di 103 metri.

Questo evento non è solo visivamente affascinante, ma rappresenta anche un segno di sicurezza idrica per il territorio. Tuttavia, la storia recente del bacino di Ridracoli racconta di sfide legate ai cambiamenti climatici. Nel 2017, ad esempio, il bacino ha vissuto un’annata di grande siccità, raggiungendo la quota massima solo a marzo. Negli anni successivi, la diga ha avuto un recupero notevole, eccezion fatta per il 2007 e il 2002, quando non si è verificata la tracimazione.

Tra il 2018 e il 2021, le tracimazioni sono avvenute precocemente, in particolare tra gennaio e marzo. L’anno scorso, Ridracoli ha fatto registrare un evento eccezionale con la tracimazione avvenuta già a gennaio, seguita da altre quattro nella stagione.

L’evento di martedì conferma una tendenza positiva per le riserve idriche della Romagna, garantendo una sicurezza nell’approvvigionamento per l’estate. La diga non solo supporta l’acquedotto e l’agricoltura, ma svolge anche un ruolo cruciale nella difesa idraulica, prevenendo piene improvvise.

Romagna Acque ha investito molto nella tutela del territorio, attuando interventi idrogeologici per proteggere l’ambiente e garantire la vitalità del bacino, il “cuore blu” della Romagna, per gli anni a venire.