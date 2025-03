tra terme, giardini e case a graticcio

Nel cuore della Turingia, Bad Langensalza è un autentico paradiso del benessere, famosa per le sue acque termali e la lunga tradizione nel wellness. Il centro termale principale, il Friederiken Therme, inaugurato nel 1999, sfrutta sorgenti di zolfo e acqua salina, conosciute per le loro proprietà curative già dal 1811. Idealmente utilizzate per trattare disturbi reumatici e problemi cutanei, le terme offrono piscine con diverse temperature e un’ampia gamma di servizi benessere, inclusi trattamenti di fisioterapia e massaggi. Uno dei punti salienti è la sauna delle rose, che combina calore e aromi delicati, mentre la sauna terrestre riscaldata a legna a 110°C e i giardini circostanti offrono spazi per la meditazione.

Il centro storico di Bad Langensalza incanta con le sue case a graticcio, risalenti ai secoli XVII e XVIII, ora sede di boutique e ristoranti tipici. La chiesa di San Bonifacio e il municipio storico sono altrettanti punti di interesse per chi ama l’arte e la storia locale.

La città è premiata per la sua cura del verde, ospitando giardini tematici come il Rosengarten, con oltre 450 varietà di rose, e il Giardino Giapponese, che offre un ambiente di pace e armonia con laghetti e bonsai. L’esperienza è completata dal giardino medievale, che riproduce un tipico orto dei monasteri, e dal Parco Botanico Nazionale, che conserva specie di piante rare e medicinali. Bad Langensalza è dunque una meta ideale per chi cerca relax e immersione nella cultura locale.