Tra storia, pietra e panorami mozzafiato: alla scoperta di un borgo gioiello, perla medievale del sud Italia

Situato in Calabria, nel cuore della provincia di Crotone, il borgo medievale di Santa Severina è un autentico tesoro del Sud Italia. Conosciuto come la “Nave di Pietra” per la sua posizione panoramica su un promontorio che sovrasta la valle del fiume Neto, questo luogo è un mix affascinante di storia e natura. Fondato in epoche antiche, risale al periodo dell’età del bronzo e ha visto passare vari dominatori, tra cui Greci, Romani, Arabi e Normanni, ognuno dei quali ha lasciato la propria impronta culturale.

Tra le attrazioni principali di Santa Severina spicca il Castello Normanno, una delle fortezze più ben conservate del Meridione, che nasce su strutture bizantine. La vista offerta dal castello è straordinaria, permettendo di ammirare il paesaggio circostante. Altri luoghi di interesse includono il Battistero Bizantino, la Cattedrale di Santa Anastasia e il Museo Diocesano, ricco di reperti storici. Piazza Campo, circondata da architetture evocative e giardini, rappresenta un museo a cielo aperto.

Per gli amanti della natura, Santa Severina offre numerosi percorsi naturalistici e opportunità per escursioni a piedi o in bicicletta nei dintorni, così come feste e eventi tradizionali che permettono di immergersi nella cultura locale. Raggiungere il borgo è facile: dalla stazione ferroviaria di Crotone, posta a circa 30 km di distanza, si possono prendere autobus o taxi, ma l’auto resta il mezzo più consigliato per esplorare la regione in totale libertà. Santa Severina, con il suo fascino medievale e le bellezze naturali, è una meta imperdibile per chi visita il Sud Italia.