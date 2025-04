Tra shopping, cultura e natura al Noventa di Piave Designer Outlet

Noventa Outlet, situato a soli 30 minuti da Venezia, è uno dei principali outlet di McArthurGlen in Italia. Inaugurato nel 2008, il centro occupa oltre 35.000 metri quadrati e ospita più di 170 boutique di marchi nazionali e internazionali. Tra i marchi presenti si possono trovare griffe di alta moda e lusso come Gucci e Prada, sportswear come Nike, abbigliamento casual come Diesel e anche marchi per la casa. I prezzi sono scontati fino al 70% tutto l’anno, rendendo l’outlet una meta ideale per gli amanti dello shopping.

Noventa Outlet è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 e offre oltre 3.300 posti auto, facilmente accessibile da Venezia, Treviso e dalle spiagge della costa Adriatica tramite l’autostrada A4. Sono disponibili anche collegamenti pubblici con autobus navetta ATVO da Venezia e altre località, oltre a treni dalla linea Venezia-Trieste.

Nei dintorni dell’outlet, si può esplorare la Greenway del Sile, un itinerario panoramico lungo 50 km perfetto per bici, che attraversa luoghi suggestivi e naturali. Per gli amanti della storia, ci sono percorsi archeologici nelle vicine città di Noventa di Piave, Altino, Portogruaro e San Donà di Piave, ricche di archeologia romana.

La gastronomia veneta è un altro richiamo della zona, con piatti tipici come il Risotto al Radicchio, l’Oca arrosto e dessert come il Tiramisù, offrendo un viaggio culinario che completa l’esperienza al Noventa Outlet.