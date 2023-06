Tra secchioni della spazzatura gatto attende fiducioso il ritorno degli umani

Abbandonato in un trasportino tra i secchioni della spazzatura, un povero gatto grigio ha atteso a lungo il ritorno dei suoi umani.

All’interno del trasportino, spaventato e intimorito, un gatto con il muso bianco e il manto grigio ha atteso a lungo prima che qualcuno si accorgesse di lui. Abbandonato tra i secchioni della spazzatura, il povero micetto ha aspettato fiducioso il ritorno dei suoi umani che lo avevano in realtà lasciato per sempre. La storia dell’abbandono di questo felino viene dalla Liguria ed è stata raccontata da un rifugio per animali della zona che si è preso cura del quattro zampe spaventato.

Gatto abbandonato tra i secchioni della spazzatura: il salvataggio e la nuova vita

I fatti, risalenti all’aprile dello scorso anno, si sono svolti a Genova, capoluogo dell’omonima città metropolitana in Liguria, in via Casoni nel quartiere di San Fruttuoso.

Sulla pagina Facebook dell’Associazione UNA Canile Municipale Monte Contessa a Genova (account social @Associazione UNA – Canile Municipale Monte Contessa – Genova), un’organizzazione non profit impegnata nella salvaguardia e nella protezione degli animali, è possibile vedere le immagini che testimoniano il brutale abbandono del gattino. Il micio, un felino tigrato a pelo corto con il musetto bianco e il nasino rosa (esemplare di gatto europeo, detto anche celtico dal pelo corto), è stato lasciato all’interno di un trasportino chiuso accanto a un mobile vecchio e vicino ai bidoni della spazzatura.

Così si legge nel post condiviso sulla pagina Facebook del rifugio: «Trovato, in via Casoni, zona San Fruttuoso, in un trasportino vicino ai bidoni della spazzatura. Ennesimo abbandono, di cui ci prenderemo cura». A trovare il felino abbandonato è stata una donna che per fortuna si è trovata a passare nel quartiere San Fruttuoso a Genova. Una serie di miagolii disperati provenienti dai bidoni dei rifiuti hanno infatti attirato l’attenzione della signora, che ha così trovato il trasportino con all’interno il quattro zampe.

Gli operatori della Croce Gialla soccorso animali, in risposta alla telefonata della donna, sono subito intervenuti per mettere al sicuro lo spaventatissimo gattino. Il micio, che è stato appurato ha circa quattro o al massimo cinque anni, è stato portato al rifugio per animali di Monte Contessa sulle alture genovesi di Sestri Ponente. Ventiquattro ore dopo l’abbandono all’interno del trasportino, nel quale era rimasto a lungo intrappolato, il felino era ancora traumatizzato. Troppo terrorizzato per mangiare o anche solo per bere dalla ciotolina che i volontari gli mettevano di fronte, il piccolo ha accettato solo di essere preso in braccio dai volontari. Tante sono state sin da subito le richieste di adozione per questo felino a seguito della pubblicazione del post su Facebook che ha ricevuto quasi mille condivisioni. Fortunatamente il gattino ha potuto così trovato una famiglia disposta a donargli tutto l’affetto che merita. (di Elisabetta Guglielmi)