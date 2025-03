Tra scogliere e megaliti: Inghilterra del sud in moto on the road

A fine luglio, Marco Ronzoni e Paola Bettineschi decidono di partire per un viaggio in moto nell’Inghilterra del sud, puntando verso la costa del Canale della Manica. Dopo aver percorso 1100 km attraverso Strasburgo, Bruxelles e Dunkerque, raggiungono il Terminal dell’Eurotunnel e, in 35 minuti, arrivano a Folkestone, in Inghilterra. Iniziano così il loro itinerario in moto, affrontando le sfide della guida a sinistra e una segnaletica particolare.

La prima tappa è Hythe, una cittadina costiera con un lungomare storico. Proseguendo, visitano St. Margaret’s at Cliffe e Canterbury, con la sua famosa cattedrale. Rye, con il suo fascino medievale, e Hastings, sede della famosa battaglia del 1066, sono le successive fermate. Da lì, il viaggio continua a Beachy Head, Brighton e Chichester, prima di arrivare a Portsmouth.

Dopo Portsmouth e Southampton, il gruppo si dirige verso Exeter, famosa per la sua cattedrale e la sua storia marittima. A Penzance, affrontano la pioggia mentre visitano St. Michael’s Mount e Land’s End. Il percorso prosegue verso St Ives e Tintagel, noto per il castello di Re Artù.

Le tappe finali includono Barnstaple, Bristol, Bath e Stonehenge, prima di visitare Salisbury e Winchester. Dopo un’ultima sosta a Londra, il viaggio si conclude con la traversata in traghetto da Newhaven a Dieppe, segnando il ritorno a casa con un’immersione nella ricca storia e cultura inglese.